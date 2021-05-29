"Крымнашист" Джиган таки выступил в Одессе: его пригласил другой россиянин – владелец клуба

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) выступил в Одессе во время открытия клуба-ресторана Queen.

Украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что "любитель войны против Украины Джиган приезжал на открытие клуба-ресторана Queen в Одессе". Кроме того, "за день до того он выступал в Queen в Киеве".

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"Приглашал его туда собственник этих клубов Александр Орлов (он с Джиганом на скриншоте), гражданин России, который сейчас агрессивно заходит на ресторанный рынок в Одессе и уже зашел в Киеве. В этом году он еще купил себе конкурс "Мисс Украина". Параллельно, как видим, Орлов продвигает здесь русский мир", – отметил Стерненко.

По словам активиста, "он владеет российским же ресторанным холдингом Bulldozer Group".

"Его заведения в Украине (Ишак, Тануки, Желтое море и не только) придерживаются русской языковой политики. В 2013 году даже наши дипломаты реагировали на то, что в ресторанах его сети украинский язык был не просто нежелательным, а запрещенным вообще", – рассказал Стерненко.

Активист подчеркнул, что "ну и деньги из карманов тех украинцев, которые туда ходят, идут потом в россию. То есть, в том числе на войну против нас".

Мне тут еще подсказывают, что так хорошо он себя чувствует в Украине благодаря дружбе с нардепом Николаем Тищенко. По моему мнению, Орлов целенаправленно продвигает в Украине российскую повестку дня.

Он ведет себя здесь как оккупант, и вчера не отменил выступление своего друга-крымнашиста даже несмотря на огласку,

– подчеркнул Стерненко.

По словам активиста, "Орлов должен быть немедленно выдворен из Украины, а к его активам здесь следует применить санкции, потому что этот российский миниолигарх представляет угрозу нашей национальной безопасности".

Джиган неоднократно выступал в оккупированном Крыму.