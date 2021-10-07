Рэп-батл, где исполнитель позволил себе такие высказывания, состоялся в Харькове. На случай обратил внимание активист Сергей Стерненко.
К теме "Почему не на китайском": в Харькове продавец назвал украиноязычных людей рагулями
"У***ский диалект"
Начал свое выступление рэпер с того, что назвал своего украиноязычного оппонента "дол***бом". Причина тому то, что рэпер со Львова и говорит только на украинском. По словам Дмитрия Тимченко, он чуть не "обрыгался, когда смотрел интервью на украинском".
Во-первых, что за у***бский диалект, на котором п***ишь ты, осел? Во-вторых, что такое "наразі"? Это индийский посол?
– сказал рэпер.
Дмитрий Тимченко во время выступления также решил похвастаться тем, что 10 лет учился в русской школе и "е**л украинский язык". Далее он переспросил, не является ли вдруг украиноязычный рэпер "фанатом Яйценюха".
Люди же, которые слушали батл, поддерживали рэпера и хохотали над его "шутками". Улыбался и его оппонент.
"Образ ватника"
Как это по традиции бывает, после огласки скандала, рэпер решил извиниться в своих соцсетях. Он записал видео, где заявил, что это лишь брутальный образ на батле. Он, мол, хотел просто унизить своего оппонента, а то, что говорится на батле, никогда не является правдой в реальной жизни.
Я никого не хотел обидеть и задеть. Я приношу извинения перед теми, кто принял это близко к сердцу,
– сказал рэпер.
Свое агрессивное поведение он назвал "образом ватника".
Смотрите видео Сергея Стерненко о рэпере Plane Dead: