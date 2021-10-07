Рэпер из Сум назвал украинский язык "у***ским диалектом", а себя "ватником"

Рэпер из Сум Дмитрий Тимченко, называющий себя Plane Dead, попал в скандал из-за своих высказываний. На рэп-батле он позволил себе бранные высказывания против украинского языка и людей, которые на нем говорят.

Рэп-батл, где исполнитель позволил себе такие высказывания, состоялся в Харькове. На случай обратил внимание активист Сергей Стерненко.

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"У***ский диалект"

Начал свое выступление рэпер с того, что назвал своего украиноязычного оппонента "дол***бом". Причина тому то, что рэпер со Львова и говорит только на украинском. По словам Дмитрия Тимченко, он чуть не "обрыгался, когда смотрел интервью на украинском".

Во-первых, что за у***бский диалект, на котором п***ишь ты, осел? Во-вторых, что такое "наразі"? Это индийский посол?

– сказал рэпер.

Дмитрий Тимченко во время выступления также решил похвастаться тем, что 10 лет учился в русской школе и "е**л украинский язык". Далее он переспросил, не является ли вдруг украиноязычный рэпер "фанатом Яйценюха".

Люди же, которые слушали батл, поддерживали рэпера и хохотали над его "шутками". Улыбался и его оппонент.

"Образ ватника"

Как это по традиции бывает, после огласки скандала, рэпер решил извиниться в своих соцсетях. Он записал видео, где заявил, что это лишь брутальный образ на батле. Он, мол, хотел просто унизить своего оппонента, а то, что говорится на батле, никогда не является правдой в реальной жизни.

Я никого не хотел обидеть и задеть. Я приношу извинения перед теми, кто принял это близко к сердцу,

– сказал рэпер.

Свое агрессивное поведение он назвал "образом ватника".

Смотрите видео Сергея Стерненко о рэпере Plane Dead: