Рэпер Дрейк наконец признал, что имеет сына от порнозвезды

Экс-возлюбленный певицы Рианны рэпер Дрейк после заявлений порнозвезды Софи Бруссо все же признал, что новорожденный сын является его ребенком.

Если раньше рэпер Дрейк в своей песне намекал о рождении сына от звезды фильмов для взрослых, то сейчас откровенно признался в новом треке "Emotionless" в альбоме Scorpion, которое он опубликовал в сети день назад.

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Я не прятал своего ребенка от мира. Я прятал мир от своего ребенка. Я не выкладываю "горячие новости" о себе в своем блоге. Если я что-то хочу сказать, я говорю об этом сам,

– Дрейк поделился новостью о своем отцовстве.

Он также добавил, что с Бруссо у него не было серьезных отношений, поскольку они встретились всего два раза. Но она не была ему и любовницей, однако ему пришлось смириться с той мыслью, что ребенок действительно его.

"Отец-одиночка. Ненавижу это выражение, когда слышу его. Мне неловко было говорить своим родителям, что у меня есть ребенок и он не живет со мной. Я обещал им, что у меня будет настоящая семья. Я сам прошел через развод своих родителей", – добавил артист.

Напомним, что друг рэпера Дрейка – исполнитель Pusha-T в конце мая поделился личной историей Дрейка в новой композиции "The Story Of Adidon". Там он признался, что Дрейк имеет сына от порнозвезды Софи Бруссо.