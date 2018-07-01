11:05
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Рэпер Дрейк наконец признал, что имеет сына от порнозвезды

201 Читати новину українською
Рэпер Дрейк
Рэпер Дрейк / Instagram / @drake

Экс-возлюбленный певицы Рианны рэпер Дрейк после заявлений порнозвезды Софи Бруссо все же признал, что новорожденный сын является его ребенком.

Если раньше рэпер Дрейк в своей песне намекал о рождении сына от звезды фильмов для взрослых, то сейчас откровенно признался в новом треке "Emotionless" в альбоме Scorpion, которое он опубликовал в сети день назад.

Читайте также: В Канаде безжалостно расстреляли друга известного рэпера: появилось ужасающее видео

Я не прятал своего ребенка от мира. Я прятал мир от своего ребенка. Я не выкладываю "горячие новости" о себе в своем блоге. Если я что-то хочу сказать, я говорю об этом сам,
– Дрейк поделился новостью о своем отцовстве.

Он также добавил, что с Бруссо у него не было серьезных отношений, поскольку они встретились всего два раза. Но она не была ему и любовницей, однако ему пришлось смириться с той мыслью, что ребенок действительно его.

"Отец-одиночка. Ненавижу это выражение, когда слышу его. Мне неловко было говорить своим родителям, что у меня есть ребенок и он не живет со мной. Я обещал им, что у меня будет настоящая семья. Я сам прошел через развод своих родителей", – добавил артист.

 

Напомним, что друг рэпера Дрейка – исполнитель Pusha-T в конце мая поделился личной историей Дрейка в новой композиции "The Story Of Adidon". Там он признался, что Дрейк имеет сына от порнозвезды Софи Бруссо.

Теги: LifeStyle Дети Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
сегодня, 08:44 Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
Ольга Черненко 361
В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
сегодня, 07:01 В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
1331
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 июня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 1228
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
30 июня, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 2401
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
30 июня, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 1032
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук