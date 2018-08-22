Рэпер Дрейк осуществил мечту тяжелобольного ребенка: трогательное видео
Канадский рэпер Дрейк не только поражает своих поклонников яркими выступлениями, но и участвует в благотворительных мероприятиях. На днях певец растрогал сеть видео, на котором видно, как он осуществил мечту тяжелобольного ребенка.
11-летняя девочка София Санчес длительное время находится в госпитале Чикаго. Тяжелобольной ребенок после перенесенной операции заявила, что у нее есть два желания – получение нового сердца и встреча с рэпером Дрейком. Для любимого артиста София написала письмо, в котором пригласила рэпера на свой день рождения.
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В эту субботу у меня будет день рождения. А у тебя как раз концерт в этот день. И я обожаю твою музыку! Я подумала, может, ты придешь ко мне на день рождения? В любое время на этой неделе,
– написала София Санчес.
Девочка и не надеялась, что Дрейк найдет свободное время в своем напряженном графике. Однако не прошло и недели, как артист с подарками пришел в госпиталь.
От неожиданности тяжелобольная София Санчес не могла найти слов. Она, не веря своим глазам, только воскликнула: "О, Боже!"
Ты просила меня прийти, и вот я здесь. Как дела?
– с улыбкой спросил Дрейк.
С маленькой поклонницей рэпер провел немало времени. С Софией он обсудил музыку и спорт. В конце встречи артист обменялся автографами с девочкой и пожелал ей скорейшего выздоровления.
Смотрите видео встречи Дрейка с тяжелобольной девочкой: