Рэпер Дрейк осуществил мечту тяжелобольного ребенка: трогательное видео

Канадский рэпер Дрейк не только поражает своих поклонников яркими выступлениями, но и участвует в благотворительных мероприятиях. На днях певец растрогал сеть видео, на котором видно, как он осуществил мечту тяжелобольного ребенка.

11-летняя девочка София Санчес длительное время находится в госпитале Чикаго. Тяжелобольной ребенок после перенесенной операции заявила, что у нее есть два желания – получение нового сердца и встреча с рэпером Дрейком. Для любимого артиста София написала письмо, в котором пригласила рэпера на свой день рождения.

Читайте также: Рэпер Дрейк наконец признал, что имеет сына от порнозвезды

В эту субботу у меня будет день рождения. А у тебя как раз концерт в этот день. И я обожаю твою музыку! Я подумала, может, ты придешь ко мне на день рождения? В любое время на этой неделе,

– написала София Санчес.

Девочка и не надеялась, что Дрейк найдет свободное время в своем напряженном графике. Однако не прошло и недели, как артист с подарками пришел в госпиталь.

Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi) 20 Сер 2018 р. о 12:59 PDT

От неожиданности тяжелобольная София Санчес не могла найти слов. Она, не веря своим глазам, только воскликнула: "О, Боже!"

Ты просила меня прийти, и вот я здесь. Как дела?

– с улыбкой спросил Дрейк.

С маленькой поклонницей рэпер провел немало времени. С Софией он обсудил музыку и спорт. В конце встречи артист обменялся автографами с девочкой и пожелал ей скорейшего выздоровления.



Смотрите видео встречи Дрейка с тяжелобольной девочкой: