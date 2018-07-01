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22:30, 29 июня
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В Канаде застрелили 21-летнего рэпера Smoke Dawg

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Smoke Dawg
Smoke Dawg / Фото из открытых источников

Рэпер Smoke Dawg погиб в результате стрельбы в Торонто, еще два человека с многочисленными ранениями находятся в больнице

Об этом сообщает The Independent.

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Перестрелка произошла около восьми часов вечера в Энтертейнмент Дистрикт в Торонто, в результате инцидента пострадали двое мужчин и одна женщина, все они были госпитализированы.

В полиции отметили, что двум подозреваемым в стрельбе удалось убежать и спрятаться.

Отметим, Smoke Dawg стал популярен благодаря своей песне "Still". В прошлом году благодаря совместным выступлениям с популярным рэп-исполнителем Дрейком он стал приобретать международную известность.

Mo G x Smoke Dawg - Still: смотрите видео

 

Напомним, накануне рэпера Джасея Дуэйн Онфроя, более известного как XXXTentacion, застрелили в понедельник, 18 июня, в США. Певцу было 20 лет. Позже полиция раскрыла подробности убийства и арестовала подозреваемого. Им оказался 22-летний Дедрик Вильямс.

Теги: LifeStyle Канада Музыка Жертвы
Источник: 24 Канал
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