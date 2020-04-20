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      Рюмка водки на столе: что слушают россияне из окон своих домов во время карантина – видео

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      Что слушают россияне во время карантина / Pikabu

      В сети появилось видео, как люди в России развлекаются во время карантина в связи с коронавирусом. Из окон домов россияне включают хиты Григория Лепса, группы "Руки вверх" и других российских артистов.

      Россияне переняли идею у итальянцев, которые первыми начали устраивать концерты в балконах и устроили собственные вечеринки. Ролики россияне выкладывают в соцсетях, сообщает 24 канал.

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      Правда, из окон в московском Бутово раздаются вместо красивых серенад "Рюмка водки на столе" певца Григория Лепса, хиты группы "Руки вверх" и "Сектора Газа".

      Смотрите видео, какая музыка звучит с балконов россиян во время карантина:

      Обратите внимание! Первыми традицию пения и танцев на балконах начали итальянцы. Так, в разных городах там устраивали вечеринки с ди-джей сетами, пели серенады, исполняли оперные арии на весь район и играли на инструментах, стоя на своих балконах.

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      • В целом в стране от коронавируса умерли уже 405 человек. А COVID-19 зафиксировали во всех российских регионах.
      • В Москве с 15 апреля заработал так называемый пропускной режим. Для проезда на любом виде транспорта нужно оформить электронный пропуск.
      • Отметим, что продажи водки в России выросли на 65% в последнюю неделю марта по сравнению с месяцем ранее.

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Курьезные новости Музыка
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