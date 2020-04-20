Рюмка водки на столе: что слушают россияне из окон своих домов во время карантина – видео

В сети появилось видео, как люди в России развлекаются во время карантина в связи с коронавирусом. Из окон домов россияне включают хиты Григория Лепса, группы "Руки вверх" и других российских артистов.

Россияне переняли идею у итальянцев, которые первыми начали устраивать концерты в балконах и устроили собственные вечеринки. Ролики россияне выкладывают в соцсетях, сообщает 24 канал.

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Правда, из окон в московском Бутово раздаются вместо красивых серенад "Рюмка водки на столе" певца Григория Лепса, хиты группы "Руки вверх" и "Сектора Газа".

Смотрите видео, какая музыка звучит с балконов россиян во время карантина:

Обратите внимание! Первыми традицию пения и танцев на балконах начали итальянцы. Так, в разных городах там устраивали вечеринки с ди-джей сетами, пели серенады, исполняли оперные арии на весь район и играли на инструментах, стоя на своих балконах.

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