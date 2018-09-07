14:47
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Робби Уильямс и Айда Филд в третий раз стали родителями

67 Читати новину українською
Робби Уильямс и Айда Филд стали родителями
Робби Уильямс и Айда Филд стали родителями / Фото из соцсетей

Известный британский певец Робби Уильямс и его жена Айда Филд в третий раз стали родителями. Младенца родила суррогатная мама.

В семье 44-летнего Робби Уильямса появилось пополнение. Суррогатная мать родила для звездной пары девочку. Роды состоялись в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Читайте также: 51-летняя Памела Андерсон родит ребенка молодому возлюбленному, – СМИ

Радостной новостью поделилась счастливая мама – актриса Айда Филд. Звезда объяснила, почему она с мужем держала в секрете намерение завести еще одного ребенка.

"Все это время мы держали в секрете одну прекрасную новость. У нас родилась дочка! Добро пожаловать в этот мир, Колетт (Коко) Джозефин Вильямс! Мы прошли долгий и сложный путь, именно поэтому никому не говорили об этом заранее. Эта маленькая леди – биологически наш ребенок, которого выносила невероятная суррогатная мать, которой мы бесконечно благодарны. Мы на седьмом небе от счастья, что эта прекрасная малышка появилась в нашей жизни. Как некогда было с Тедди и Чарли, мы просим уважать Коко и наше право на частную жизнь", – написала Айда Филд.

К трогательному сообщению жена Робби Уильямса добавила черно-белое фото с ручкой младенца.

 

К слову, Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году. Пара воспитывает 5-летнюю Теодору Роуз и 3-летнего Чарлтона Валентина. Супруги крайне редко публикуют фото своих детей, пытаясь уберечь их от внимания СМИ.

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Музыка Звездные мамы Робби Вильямс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
сегодня, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
Лев Парцхаладзе
Рош Ха-Шана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине
сегодня, 11:15 Рош Ха-Шана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине
Ірина Полицька 4205
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сегодня, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже
6 сентября, 23:26 Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук