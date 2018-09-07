Робби Уильямс и Айда Филд в третий раз стали родителями

Известный британский певец Робби Уильямс и его жена Айда Филд в третий раз стали родителями. Младенца родила суррогатная мама.

В семье 44-летнего Робби Уильямса появилось пополнение. Суррогатная мать родила для звездной пары девочку. Роды состоялись в одной из клиник Лос-Анджелеса.

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Радостной новостью поделилась счастливая мама – актриса Айда Филд. Звезда объяснила, почему она с мужем держала в секрете намерение завести еще одного ребенка.

"Все это время мы держали в секрете одну прекрасную новость. У нас родилась дочка! Добро пожаловать в этот мир, Колетт (Коко) Джозефин Вильямс! Мы прошли долгий и сложный путь, именно поэтому никому не говорили об этом заранее. Эта маленькая леди – биологически наш ребенок, которого выносила невероятная суррогатная мать, которой мы бесконечно благодарны. Мы на седьмом небе от счастья, что эта прекрасная малышка появилась в нашей жизни. Как некогда было с Тедди и Чарли, мы просим уважать Коко и наше право на частную жизнь", – написала Айда Филд.

К трогательному сообщению жена Робби Уильямса добавила черно-белое фото с ручкой младенца.

К слову, Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году. Пара воспитывает 5-летнюю Теодору Роуз и 3-летнего Чарлтона Валентина. Супруги крайне редко публикуют фото своих детей, пытаясь уберечь их от внимания СМИ.