15:44
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Робби Уильямс выступит на открытии Чемпионата мира по футболу

59 Читати новину українською
Робби Уильямс выступит на открытии Чемпионата мира по футболу 2018
Робби Уильямс выступит на открытии Чемпионата мира по футболу 2018

Британский певец Робби Уильямс выступит на открытии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Церемония открытия состоится в четверг, 14 июня, на московском стадионе "Лужники".

Кроме Робби Уильямса, участие в церемонии примут двукратный чемпион мира бразилец Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Читайте также: Две украинские группы выступят на концертах в России к Чемпионату мира по футболу 2018

При этом этот раз организаторы решили больше внимания сосредоточить на музыкальной составляющей торжественного открытия. Она займет меньше времени, чем было на предыдущих Мундиалях – всего за 1,5 часа до начала первого матча.

После этого в 18:00 будет сыгран первый матч Чемпионата мира – сборная России против сборной Саудовской Аравии.

 

 

Теги: LifeStyle Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Робби Вильямс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чи є в України план на завтра?
сегодня, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 186
ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
сегодня, 14:08 ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
92
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сегодня, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 362
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сегодня, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1496
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 июня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 4048
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук