Британский певец Робби Уильямс выступит на открытии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Церемония открытия состоится в четверг, 14 июня, на московском стадионе "Лужники".

Кроме Робби Уильямса, участие в церемонии примут двукратный чемпион мира бразилец Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

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При этом этот раз организаторы решили больше внимания сосредоточить на музыкальной составляющей торжественного открытия. Она займет меньше времени, чем было на предыдущих Мундиалях – всего за 1,5 часа до начала первого матча.

После этого в 18:00 будет сыгран первый матч Чемпионата мира – сборная России против сборной Саудовской Аравии.