Роберт Дауни-младший готовится к роли Шерлока Холмса

Знаменитый актер Роберт Дауни-младший готовится к съемкам третьей части "Шерлока Холмса".

Об этом Дауни-младший написал на своей странице в Twitter.

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Актер рассказал, что начал подготовку к снятию "Шерлока Холмса – 3".

Тренирую выражение лица Шерлока Холмса,

– отметил Роберт.

К слову, впервые актер сыграл Шерлока Холмса в 2009 году, а уже в 2011 году вышло продолжение – "Шерлок Холмс: Игра теней".

Отметим, что компания Warner Bros. уже определились с датой выхода третьей части в прокат: фильм будет доступен в 2020 году. Кроме Дауни-младшего к своей роли также вернется и Джуд Лоу, который играл доктора Ватсона.