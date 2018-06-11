Роберт де Ниро нецензурно выругался на Дональда Трампа в прямом эфире: видео

Голливудский киноактер Роберт де Ниро давно считается суровым противником политики президента США Дональда Трампа. Он в очередной раз это доказал, жестко раскритиковав его в прямом эфире во время вручения наград премии Tony Awards.

Церемония состоялась состоялась 11 июня, в Нью-Йорке, в Radio City Music Hall. Там знаменитый актер вышел на сцену и прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, 74-летний актер дважды выругался на президента Америки.

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"Я собираюсь вот что сказать. Fuck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только Fuck Trump", – поразил зал зрителей де Ниро.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM — Robbie Fox (@RobbieBarstool) 11 червня 2018 р.

Однак більшість присутніх зустріли його фразу бурхливими оплесками та навіть встали зі своїх місць. Телеканал канал CBS, який транслював вручення премії, швидко вирізав нецензурні слова де Ніро про Трампа, але видання Variety та The Wrap, а також пильні користувачі підтвердили наявність лайливої лексики у Роберта де Ніро.

For those watching at home, De Niro said, "I'm going to say this — FUCK TRUMP. It's no longer 'Down with Trump,' it's FUCK TRUMP.' " #TonyAwards — Dave Quinn (@NineDaves) 11 червня 2018 р.

Напомним, что в недавнем интервью актер де Ниро в очередной раз подтвердил свою негативную позицию в отношении Дональда Трампа. Он заявил, что не сидел бы в одном помещении с миллиардером, а также выгнал бы Президента США из сети ресторанов "Nobu", совладельцем которой он является.