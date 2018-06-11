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Роберт де Ниро нецензурно выругался на Дональда Трампа в прямом эфире: видео

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Роберт де Ниро
Роберт де Ниро / Фото из открытых источников

Голливудский киноактер Роберт де Ниро давно считается суровым противником политики президента США Дональда Трампа. Он в очередной раз это доказал, жестко раскритиковав его в прямом эфире во время вручения наград премии Tony Awards.

Церемония состоялась состоялась 11 июня, в Нью-Йорке, в Radio City Music Hall. Там знаменитый актер вышел на сцену и прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, 74-летний актер дважды выругался на президента Америки.

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"Я собираюсь вот что сказать. Fuck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только Fuck Trump", – поразил зал зрителей де Ниро.

Однак більшість присутніх зустріли його фразу бурхливими оплесками та навіть встали зі своїх місць. Телеканал канал CBS, який транслював вручення премії, швидко вирізав нецензурні слова де Ніро про Трампа, але видання Variety та The Wrap, а також пильні користувачі підтвердили наявність лайливої лексики у Роберта де Ніро.

 

Напомним, что в недавнем интервью актер де Ниро в очередной раз подтвердил свою негативную позицию в отношении Дональда Трампа. Он заявил, что не сидел бы в одном помещении с миллиардером, а также выгнал бы Президента США из сети ресторанов "Nobu", совладельцем которой он является.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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