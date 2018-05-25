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Роберт Де Ниро откровенно рассказал о своем отношении к Дональду Трампу

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Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро

Действующий Президент США Дональд Трамп с первых дней после инаугурации разделил США на сторонников и противников. Ко второй категории лиц относится Роберт Де Ниро, который откровенно выразил пренебрежение к главе Белого дома.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Дональд Трамп уже вошел историю США как наиболее спорный глава страны. Миллиардер оказался в антирейтинге американцев, поскольку его внешнюю политику одобряют единицы граждан государства. Однако не только это стало поводом к открытой критике в отношении Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно проявлял неуважение к первой леди Мелании, что возмутило общественность и журналистов.

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Ярким противником Дональда Трампа является актер Роберт Де Ниро. Мужчина не стесняется откровенно высказывать свое мнение относительно политики Дональда Трампа, но и заявил, что не сидел бы в одном помещении с миллиардером.

Мне все равно, что ему (Дональду Трампу, – ред.) нравится. Если бы он вошел в ресторан, в котором я сидел, я бы вышел,
– заявил Роберт Де Ниро.

Роберт Де Ниро отметил, что Дональд Трамп – не желанный гость в сети ресторанов "Nobu", совладельцем которой является голливудский актер. Кроме этого, знаменитость добавил, что выгнал бы Президента США со своего заведения.

А вот бизнес-партнер Роберта Де Ниро не столь категоричен в вопросе в отношении к Дональду Трампу. Hoбу Maцуxиca даже пошутил, что мечтал бы, чтобы два оппоненты сошлись за одним столом.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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