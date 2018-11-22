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      Роберт Кубица возвращается в Формулу-1, он заменит россиянина Сироткина

      8 Читати новину українською
      Роберт Кубица
      Роберт Кубица / formula1.com

      В следующем сезоне в Формуле-1 снова будет только один российский пилот – Даниил Квят в Toro Rosso. В Williams решили не продлевать соглашение с Сергеем Сироткиным.

      Команда официально объявила, что в следующем сезоне за них будет выступать Роберт Кубица. Поляк станет напарником 20-летнего британца Джорджа Расселла, который дебютирует в королевских автогонках.

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      Стоит отметить, что шанс остаться в Формуле-1 у Сироткина – если его подпишет Toro Rosso. Однако вряд ли конюшня пойдет на такой шаг, учитывая, что один россиянин у них уже есть.

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      Также не решен вопрос с еще одним пилотом в Force India. Однако на вакантное место там уже есть двое кандидатов, которые показали лучшие результаты в этом сезоне – Эстебан Окон, который сейчас выступает за команду, а также Лэнс Стролл из того же Williams.

      Теги: Спорт Формула-1
      Источник: 24 Канал
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