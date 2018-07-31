Роберт Паттинсон закрутил новый роман с 26-летней Сьюки Уотерхаус

После расставания со своей невестой, певицей Талией Барнетт, актер Роберт Паттинсон долго считался завидным холостяком.

Однако на днях Паттинсона заметили в компании британской модели и актрисы Сьюки Уотерхаус. Об этом сообщает издание E! News.

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Отмечается, что папарацци поймали звездную пару во время свидания в Лондоне – они вместе сходили на показ фильма "Mamma Mia! 2", а после отправились на ночную прогулку. Паттинсон и Уотерхаус не скрывали своих чувств. Их первые совместные фотографии опубликовано на сайте издания.

Они обнимались и постоянно целовались. Это выглядело так, будто они очень близкие,

– отмечают инсайдеры.



Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон



Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон

Допис, поширений Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) 19 Лип 2018 р. о 9:50 PDT

Если роман Паттинсона с Уотерхаус подтвердится, то это станут первые официальные отношения актеры после развода с певицей FKA Twigs Талией Барнетт. К слову, Роберт с Талией начали встречаться в сентябре 2014 года, и уже через семь месяцев стало известно об их помолвке.