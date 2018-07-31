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Роберт Паттинсон закрутил новый роман с 26-летней Сьюки Уотерхаус

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Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон / Коллаж 24 канал

После расставания со своей невестой, певицей Талией Барнетт, актер Роберт Паттинсон долго считался завидным холостяком.

Однако на днях Паттинсона заметили в компании британской модели и актрисы Сьюки Уотерхаус. Об этом сообщает издание E! News.

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Отмечается, что папарацци поймали звездную пару во время свидания в Лондоне – они вместе сходили на показ фильма "Mamma Mia! 2", а после отправились на ночную прогулку. Паттинсон и Уотерхаус не скрывали своих чувств. Их первые совместные фотографии опубликовано на сайте издания.

Они обнимались и постоянно целовались. Это выглядело так, будто они очень близкие,
– отмечают инсайдеры.

Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон

Сьюки Вотерхаус і Роберт Паттінсон
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон

Если роман Паттинсона с Уотерхаус подтвердится, то это станут первые официальные отношения актеры после развода с певицей FKA Twigs Талией Барнетт. К слову, Роберт с Талией начали встречаться в сентябре 2014 года, и уже через семь месяцев стало известно об их помолвке.

Теги: Голливуд Звездные романы LifeStyle
Источник: 24 Канал
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