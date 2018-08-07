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Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры

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Роберт Редфорд
Роберт Редфорд / Фото из открытых источников

Оскароносный американский актер и режиссер Роберт Редфорд заявил о завершении карьеры.

Об этом 81-летний Редфорд признался в интервью изданию Entertainment Week.

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Никогда не говори никогда, но я серьезно решил, что с актерством для меня на этом "все". После того я пойду на пенсию. Этим делом я занимался с 21 год. Думаю, этого достаточно. И почему бы не завершить карьеру тем, что является очень оптимистичным и позитивным?
– рассказал Роберт Редфорд.

Сейчас актер снимается в криминальной драме "Старый человек и пистолет", которая станет последней лентой в профессиональной деятельности Роберта, в роли Форреста Таккера – профессионального грабителя банков, который постоянно попадает в тюрьму. Отметим, что фильм выйдет на экраны 28 сентября.

Редфорд отметил, что персонаж Таккера ему нравится.

"То, что мне больше всего в нем понравилось, – он ограбил 17 банков, и он попался 17 раз, и 17 раз его посадили в тюрьму. Но он также спасся 17 раз. Самое интересное здесь то, что он хотел, чтобы его поймали так, чтобы потом он мог убежать. Наверное, это и было его основное увлечение жизни", – добавил актер.

Однако голливудская звезда не исключает возможности принять участие в каком-то проекте как режиссер.

роберт редфорд
Роберт Редфорд в фильме "Великий Гэтсби" (1974)

Кто такой Роберт Редфорд?
Актер, который наиболее известен по фильмам "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" (1969) и "Афера" (1973). Актер также снялся в "Великом Гэтсби" (1974), "Вся президентская рать" (1976). За режиссуру в своем дебютном фильме "Обыкновенные люди" он получил "Оскара".

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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