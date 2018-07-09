Робин Райт с "Карточного домика" впервые рассказала о работе со скандальным Спейси
52-летняя американская актриса Робин Райт впервые нарушила молчание и рассказала о работе на одной съемочной площадке со скандальным актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.
Об этом звезда рассказала в интервью Today, сообщается на The Daily Mail.
На вопрос журналистов о ее мнение о секс-скандале, связанном с Кевином Спейси, она призналась, что даже не догадывалась, с кем ей пришлось работать.
Читайте также: Против опального Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в Великобритании
Я и Кевин общались только в перерывах между дублями, и перед постановкой мизансцен, где мы могли посмеяться. На самом деле я совершенно не знала этого человека. Все что мне было известно – это то, что он невероятно талантливый,
– прокомментировала скандал Робин.
Больше звезда комментариев никаких не давала о Спейси, но стоит напомнить, что после первых обвинений в домогательствах и изнасилованиях актером его сразу же исключили из актерского каста сериала "Карточный домик", где он исполнял главную роль.
После этого его коллеги по сериалу "Карточный домик" обвинили актера в домогательствах, а создатели сериала, благодаря которому Спейси знают по роли Фрэнка Андервуда, приостановили съемки на неопределенный период и объявили, что новый сезон "Карточного домика" станет последним. Компания Netflix прекратила всякое сотрудничество со Спейси и только в феврале возобновила съемки. Из нескольких первых тизеров стало известно, что главной героиней теперь станет Робин Райт в роли Клэр Андервуд. Финальный шестой сезон сериала "Карточный домик" будет состоять из восьми серий.
Кевин Спейси и его жертвы сексуальных домогательств
Выбор редакции
-
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставкусегодня, 17:48
-
Трамп может пойти на большие уступки Путину в обмен на что-то совсем незначительное, – журналистсегодня, 16:56
-
В международном аэропорту Львова задерживают четыре рейса одного авиаперевозчика: подробностисегодня, 16:35