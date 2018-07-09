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Робин Райт с "Карточного домика" впервые рассказала о работе со скандальным Спейси

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Кевин Спейси и Робин Райт в сериале "Карточный домик"
Кевин Спейси и Робин Райт в сериале "Карточный домик" / Фото из открытых источников

52-летняя американская актриса Робин Райт впервые нарушила молчание и рассказала о работе на одной съемочной площадке со скандальным актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Об этом звезда рассказала в интервью Today, сообщается на The Daily Mail.

На вопрос журналистов о ее мнение о секс-скандале, связанном с Кевином Спейси, она призналась, что даже не догадывалась, с кем ей пришлось работать.

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Я и Кевин общались только в перерывах между дублями, и перед постановкой мизансцен, где мы могли посмеяться. На самом деле я совершенно не знала этого человека. Все что мне было известно – это то, что он невероятно талантливый,
– прокомментировала скандал Робин.

Больше звезда комментариев никаких не давала о Спейси, но стоит напомнить, что после первых обвинений в домогательствах и изнасилованиях актером его сразу же исключили из актерского каста сериала "Карточный домик", где он исполнял главную роль.

После этого его коллеги по сериалу "Карточный домик" обвинили актера в домогательствах, а создатели сериала, благодаря которому Спейси знают по роли Фрэнка Андервуда, приостановили съемки на неопределенный период и объявили, что новый сезон "Карточного домика" станет последним. Компания Netflix прекратила всякое сотрудничество со Спейси и только в феврале возобновила съемки. Из нескольких первых тизеров стало известно, что главной героиней теперь станет Робин Райт в роли Клэр Андервуд. Финальный шестой сезон сериала "Карточный домик" будет состоять из восьми серий.

Кевин Спейси и его жертвы сексуальных домогательств

Теги: LifeStyle Кино Секс-скандал Голливуд Кевин Спейси
Источник: 24 Канал
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