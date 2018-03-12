Робин Райт тайно вышла замуж за молодого бойфренда, – СМИ

Западные СМИ сообщают, что 51-летняя звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт вышла замуж за молодого менеджера бренда Saint Laurent Климента Жиро.

Об этом журналисты начали говорить после того, как пара появилась на одном из футбольных матчей в Париже. Фотографы заметили на безымянных пальцах влюбленных одинаковые кольца, очень похожие на обручальные, говорится в издании People.

Did Robin Wright Secretly Marry Boyfriend Clement Giraudet? https://t.co/vIkqQcB6vk pic.twitter.com/zluX3LrQ9R — The Keke Blog (@KekeNapepcom) 9 марта 2018 г.

Официально представители актрисы пока и не подтвердили, и не опровергли эту информацию. Потому, действительно ли Робин Райт вышла замуж за Климента Жиро, пока неизвестно.

Впервые о романе Робин Райт и Климента Жиро стало известно в сентябре 2017 года, а познакомилась пара во время Каннского кинофестиваля прошлой весной.

Напомним, в 2010 году Робин Райт рассталась с актером Шоном Пенном, от которого родила двоих детей, а в 2015 – разошлась с актером Беном Фостером, за которого собиралась замуж.