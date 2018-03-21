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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Робопес и капсула для полета в Космоc – самые интересные моменты конференции MARS

35 Читати новину українською
Капсула
Капсула "Blue Origin" / investors.com

В Калифорнии проходит конференция #MARS2018, которая объединила компании, воплощающие мечты о будущем уже сегодня. 24 продолжает рассказывать о встрече в своей подборке из Twitter.

Открывает нашу подборку парад роботов. Возглавил его звездный робопес от компании Boston Dynamics, о котором мы рассказывали вчера.

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А так тот же робопес видит окружающий мир. Зеленым цветом обозначены области, доступные для передвижения, красным — те, куда робот добраться не может. Например, стена или высокий стол.

Также в Twitter публикуют как роботы пытаются развлекаться с людьми. Правда, у них это не очень хорошо получается.

А здесь компания "Blue Origin", спонсором которой является председатель Amazon Джефф Безос, представляет свою капсулу для полетов в космос.

Ну и о здоровье в будущем также не забывают. Фото с лекции о том, как ваш голос может рассказать о состоянии вашего здоровья. Например используется сонограмма самого лектора, который записывается во время выступления.

Что такое MARS2018? Это ежегодная конференция, которую проводит компания Amazon в Калифорнии. Во время нее обсуждают и представляют новые разработки в сферах освоения космоса, робототехники, атоматизации и машинного обучения.

Теги: Техно Twitter робототехника Космос Amazon
Источник: 24 Канал
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