Робопес и капсула для полета в Космоc – самые интересные моменты конференции MARS
В Калифорнии проходит конференция #MARS2018, которая объединила компании, воплощающие мечты о будущем уже сегодня. 24 продолжает рассказывать о встрече в своей подборке из Twitter.
Открывает нашу подборку парад роботов. Возглавил его звездный робопес от компании Boston Dynamics, о котором мы рассказывали вчера.
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А так тот же робопес видит окружающий мир. Зеленым цветом обозначены области, доступные для передвижения, красным — те, куда робот добраться не может. Например, стена или высокий стол.
Также в Twitter публикуют как роботы пытаются развлекаться с людьми. Правда, у них это не очень хорошо получается.
А здесь компания "Blue Origin", спонсором которой является председатель Amazon Джефф Безос, представляет свою капсулу для полетов в космос.
Ну и о здоровье в будущем также не забывают. Фото с лекции о том, как ваш голос может рассказать о состоянии вашего здоровья. Например используется сонограмма самого лектора, который записывается во время выступления.
Что такое MARS2018? Это ежегодная конференция, которую проводит компания Amazon в Калифорнии. Во время нее обсуждают и представляют новые разработки в сферах освоения космоса, робототехники, атоматизации и машинного обучения.