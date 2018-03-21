Робопес и капсула для полета в Космоc – самые интересные моменты конференции MARS

В Калифорнии проходит конференция #MARS2018, которая объединила компании, воплощающие мечты о будущем уже сегодня. 24 продолжает рассказывать о встрече в своей подборке из Twitter.

Открывает нашу подборку парад роботов. Возглавил его звездный робопес от компании Boston Dynamics, о котором мы рассказывали вчера.

A robot parade at #mars2018 — the round ones are autonomously following the dog. Also, a drone. pic.twitter.com/6Ah13j0oL1 — Lindy Elkins-Tanton (@ltelkins) 19 березня 2018 р.

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А так тот же робопес видит окружающий мир. Зеленым цветом обозначены области, доступные для передвижения, красным — те, куда робот добраться не может. Например, стена или высокий стол.

Также в Twitter публикуют как роботы пытаются развлекаться с людьми. Правда, у них это не очень хорошо получается.

Jeff Bezos playing beer pong with a robot #mars2018 pic.twitter.com/K1DQzDNvuY — Cosima Gretton MD (@cosgretton) 19 березня 2018 р.

А здесь компания "Blue Origin", спонсором которой является председатель Amazon Джефф Безос, представляет свою капсулу для полетов в космос.

Ну и о здоровье в будущем также не забывают. Фото с лекции о том, как ваш голос может рассказать о состоянии вашего здоровья. Например используется сонограмма самого лектора, который записывается во время выступления.

.@jamesdharper from our affiliate @SondeHealth on the #MARS2018 stage discussing our proprietary voice-based technology platform and the health insights your voice may provide pic.twitter.com/byx4uY7b3i — PureTech Health Plc (@PureTechH) 20 березня 2018 р.

Что такое MARS2018? Это ежегодная конференция, которую проводит компания Amazon в Калифорнии. Во время нее обсуждают и представляют новые разработки в сферах освоения космоса, робототехники, атоматизации и машинного обучения.