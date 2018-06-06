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Робот-пожарный: машину научили бороться с огнем – видео

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Робот-пожарный
Робот-пожарный

Японские инженеры создали робота, который умеет тушить огонь. Машина умеет отслеживать свое положение и сохранять равновесие, изменяя направление струй воды.

Об этом пишет espreso.tv.

Дело в том, что бывают случаи, когда пожарным сложно добраться к источнику огня, чтобы погасить его. Поэтому в таких случаях инженеры предлагают использовать летающих роботов-пожарных, которые могут подобраться к месту возгорания через окна или другие части здания.

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Робота-пожарного, который летает, создали ученые из Университета Тохоку. Робот висит в воздухе за счет водных реактивных струй.

Робот состоит из шланга для воды и модулей с соплами. Основной модуль установлен на конце шланга и он используется как для удержания шланга в воздухе, так и для тушения пожара. Если шланг нужно сделать дольше, можно установить дополнительные модули с соплами.

Инженеры написали алгоритм, позволяющий роботу отслеживать состояние всех своих частей и компенсировать перемещение благодаря поворотам.

Робота научили тушить пожар

 

Теги: Техно Япония робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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