Робот-собака от Sony вышел на международный рынок: цена "кусается"

Компания Sony еще в начале года представила роботизированную собаку Sony Aibo. Сейчас разработку выводят на международный рынок.

Об этом пишет The Verge.

Правда стоит собака, которая имеет название Sony Aibo, очень дорого – цена в Японии составляет 1740 долларов (46 900 гривен). В США его стоимость будет еще выше – 2899 долларов (78 200 гривен).

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Собака Sony Aibo умеет двигаться, выполнять определенные команды и тому подобное. Она даже может развиваться, запоминая команды, действия, навыки и привычки владельца.

Также производители уверяют, что каждая модель робота максимально уникальная, и развивать ее можно в любом направлении.

Робот оснащен 4-ядерным чипом, целым рядом датчиков и сенсоров, камерой, модулями Wi-Fi и LTE, четырьмя микрофонами, громкоговорителем и аккумулятором, который обеспечивает 2 часа непрерывной работы.

Собака от Sony

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