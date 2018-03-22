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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Робот украинца завоевал "серебро" на международных соревнованиях по робототехнике

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Харьковский изобретатель
Харьковский изобретатель / Фото из открытых источников

Недавно в Варшаве завершились международные соревнования Robomaticon. Харьковчанин Денис Волошин занял второе место в одной из дисциплин, а его коллега в своей категории попал в десятку лучших.

Об этом сообщает пресс-служба Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

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Денис учится в университете на 6 курсе на факультете компьютерных и информационных технологий. На соревнования тот повез своего робота-сумоиста TrisM, которого парень собрал собственноручно. Он рассказал, что покупал детали в Китае через Интернет и на местном радиорынке.

Корпус печатал на 3D-принтере. Брал некоторые детали из нерабочего винчестера. Некоторые датчики университет помог взять у нас на кафедре,
– рассказал студент-разработчик.

Одногруппник Дениса Павел Белоусов выступил в другой дисциплине – Line Follower. Здесь главная задача работа – ехать по линии, точно и быстро. Однако, как он это будет делать и какие использовать датчики, продумать должен конструктор. В результате Opossum, который обошелся Павлу где-то в тысячу гривен, не стал лучшим, но попала в почетную десятку.

Харьковские студенты, которые представляли Украину на соревнованиях в Варшаве

Соревнования Robomaticon проходят в Варшавском политехническом университете с 2010 года. Механизированные участники должны выполнять определенные задачи или драться друг с другом в рамках следующих категорий: MicroMouse, Freestyle, Humanoid Sprint, Line Follower, Death Race, Humanoid Sumo, Puck Collect, Line Follower Enhanced и xSumo.

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Разработка харьковчанина Дениса заняла второе место в категории xSumo, задача TrisM было вытолкнуть оппонента за пределы ринга. Робот украинца справился со всеми оппонентами, кроме польского противника.

С одним участником у меня была довольно ожесточенная борьба. До двух побед. А мы с ним соревновались целых пять раундов. Я сразу увидел, что у него робот помощнее. Он победил в честной борьбе,
– поделился Денис Волошин.

Всего в нынешних соревнованиях приняли участие около 200 робототехники.

Теги: Новости Украины Новости Польши робототехника Искусственный интеллект Техно Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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