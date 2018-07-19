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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Роботов-убийц не будет: Маск и Ко договорились о запрещении разработки такого вида оружия

38 Читати новину українською
Илон Маск
Илон Маск / Фото из открытых источников

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, а также основатели компании DeepMind подписали соглашение о запрете разработок "автономного летального оружия".

Об этом пишет издание The Verge.

Как сказано в документе, речь идет о системе оружия, которое может использовать искусственный интеллект "для выбора и поражения целей без участия человека".

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В соглашении обращают внимание на нравственность, ведь машина не может лишать жизни человека. Кроме того, распространение такого оружия несет угрозу дестабилизации для любой страны и человека.

Ранее Маск уже заявлял о том, что искусственный интеллект является самой большой угрозой, с которой человечество может столкнуться как цивилизация и призвал к жесткому государственному регулированию развития искусственного интеллекта.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Илон Маск
Источник: 24 Канал
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