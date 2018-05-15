Роботы компании Boston Dynamics уже в следующем году поступят в свободную продажу

Компания Boston Dynamics сообщила, что в 2019 году впервые начнет продавать одну из своих разработок. Первой коммерческой моделью компании станет четвероногий робот SpotMini, который умеет самостоятельно передвигаться даже в сложных условиях, а также захватывать предметы робоманипулятором, который устанавливается отдельно.

Об этом сообщает Wired.

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Сначала Boston Dynamics разрабатывала четвероногих шагающих роботов для военных целей. Предполагалось, что они смогут автономно переносить грузы в сложной местности, в которой нельзя применять колесный грузовой транспорт. В 2015 году Командование морской пехоты США отказалось от проекта разработки четырехногого робота Boston Dynamics, потому что военные остались недовольны его характеристиками. Кроме четвероногих роботов для военных компания представила несколько других разработок, в том числе двуногого робота Atlas, который умеет выполнять сложные движения, такие как обратное сальто, а также четвероногого робота, который перемещается на двух колесах.

В середине 2017 года Boston Dynamics приобрел японский телекоммуникационный холдинг SoftBank, и через несколько месяцев после этого компания представила своего первого робота с полноценным корпусом, что закрывает внутренние конструкции, под названием SpotMini. Он имеет четыре ноги и со всех сторон оборудован камерами для отслеживания окружения.

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Как заявил глава компании Марк Райберт, еще одно важное отличие нового робота от предыдущего похожего прототипа заключается в том, что компании удалось сделать его себестоимость в десять раз ниже. Также он объявил о том, что Boston Dynamics впервые начнет продажи своего робота SpotMini в 2019 году. До конца года она собирается вместе с другими компаниями сделать первые 100 роботов, а к середине 2019 года наладить более массовое серийное производство.

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Также глава компании объявил, что на спине работа будет предусмотрено крепление для стороннего оборудования. Некоторое оборудование будет производить сама Boston Dynamics. Например, пользователи смогут устанавливать на робота манипулятор для захвата предметов или набор камер для наблюдения. Пока что компания не объявила цену самого робота и дополнительного оборудования.