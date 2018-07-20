Роботы могут подвергаться расовой дискриминации

Международная группа ученых выяснила, что человекоподобные роботы подвержены расовой дискриминации. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого обнаружили, что добровольцы скорее выстрелят в темного вооруженного работа.

Об этом сообщает ACM.

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В новой работе ученые под руководством Кристофа Бартнека с Кентерберийского университета решили проверить, распространяется ли на роботов "расовая" дискриминация, а точнее – дискриминация по цвету корпуса.

Для этого ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 163 американца различных расовых принадлежностей. До начала эксперимента их просили заполнить опрос на тему того, как они относятся к представителям той или иной расы, придерживаются ли распространенных стереотипов по каждой из них и есть ли у них личные стереотипы. Затем участникам показали фотографии роботов Nao, раскрашенных в телесный цвет, и попросили оценить, если возможно, их расу. Среди всех участников только 11% не смогли оценить расовую принадлежность работа.

Во время самого эксперимента участникам показывали фотографии людей с разным цветом кожи и роботов (светлого и темного телесного цвета), которые держат различные предметы (банку газировки, мобильный телефон или пистолет) и просили как можно быстрее решить, будут ли они по ним стрелять. Ученые хотели проверить, работает ли в отношении роботов предвзятость к выбору жертв – этим понятием обычно описывают тенденцию полицейских стрелять по темнокожих правонарушителях.

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Результаты опроса эксперимента показали, что решение участников о выстреле зависит от расы человека или работа, изображенного на фотографии, и предмета, который он держит. Добровольцы быстрее отказывались стрелять, если перед ними был белый невооруженный агент, и скорее решали стрелять, если человек или робот был темнокожим и держал в руке оружие.

Авторы работы пришли к выводу, что люди не только выделяют расу у человекообразных роботов, но и дискриминируют их на ее основе. Проведенное исследование, таким образом, поднимает важный вопрос отношения людей к машинам.

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