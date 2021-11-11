Родились в дубленке, – врачи рассказали о состоянии детей, которых сбило авто в Харькове

В Харькове 11 ноября произошло очередное жуткое ДТП. На этот раз под колеса элитного автомобиля попали дети. К счастью, они отделались незначительными повреждениями.

Детей оставили в больнице до утра

Пострадавших подростков увезли в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Мещанинова. Оба находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

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По словам заместителя главного врача Андрея Соцкого, у пострадавших зафиксировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Девочки зашили рану головы.

Дети родились не то, что в рубашке, а в какой-то дубленке. Врачи их осмотрели, там есть незначительные царапины, точно у обоих черепно-мозговая травма, незначительная. Пока больше врачи у них ничего не обнаружили,

– рассказал спикер горсовета Юрий Сидоренко.

Он добавил: "До утра их оставили в больнице, чтобы понаблюдать за их состоянием. Надеются, что за ночь никаких скрытых травм не обнаружат".

Заметим, то, что дети обошлись незначительными повреждениями, действительно впечатляет. Ведь водитель автомобиля протащил мальчика несколько метров под передним бампером.

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