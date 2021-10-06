По словам матери мальчика Юлии, ребенок родился "синего цвета, не дышал и не кричал". Мальчика реанимировали 14 минут, но тщетно. Зато врачи написали, что ребенок родился живым.

Журналисты 24 канала пытались связаться с роддомом №1, но на наши звонки не отвечают.

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Не кричал и не дышал

Юлия Коломиец говорит, что всю беременность она чувствовала себя хорошо, рожала согласно сроку. Роды начались 9 ноября 2020 года. Мальчик появился на свет естественным путем.

Мать была поражена, когда увидела своего сына. Он родился "синего цвета и не дышал". Срочные реанимационные мероприятия продолжались 14 минут. На 15-й минуте у сына появилось сердцебиение.

Женщина отмечает, что после родов в палату зашла врач и сказала, что "не надо было соглашаться на естественные роды и все было бы нормально".

Врачи все знали

В документах врачи отметили, что мальчик родился живым. Никаких реанимационных мероприятий медики не проводили.

Юлия говорит, что медики знали о трудностях родов и ни разу не предложили ей провести кесарево сечение. Женщина была не против операции и сразу сказала, что, если ее нужно будет провести, то отказываться не будет.

Врачи родильного взамен сказали, что необходимости в этом нет. Состояние матери и сына – стабильное.

Мальчик умер, не выйдя из комы

Мать говорит, что 11 месяцев ребенок боролся за жизнь. Мальчик все время был в состоянии комы. Врачи из родильного взамен ни разу не поинтересовались его состоянием.

Ребенок умер 29 сентября, у него дважды остановилось сердце. Первый раз его смогли реанимировать, однако во второй раз – уже нет.

Следствие из-за халатности врачей длится почти 11 месяцев. Юлия Коломиец говорит, что дело хотят быстрее закрыть и оправдать врачей роддома.

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