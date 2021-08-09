Родители были на баре: детали гибели ребенка в аквапарке Днепра

В Днепре 8 августа погиб ребенок в аквапарке на Набережной Победы. Очевидцы рассказали, как утонул 9-летний мальчик.

По их словам, он не умел плавать. Также написали, что родители ребенка в момент трагедии "отдыхали" на баре.

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Родители были пьяны

Очевидцы пишут, что родители погибшего пришли в нетрезвом состоянии и только через 10 минут после гибели ребенка. Очевидцам показалось, что они вели себя неадекватно.

В частности, мать ребенка кричала, что они больше никогда не придут в этот аквапарк. Это было в момент, когда малыша пытались реанимировать.

Отец тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Кричал на людей вокруг и рассказывал врачам, что и как они должны делать. При этом он ни на миг не уронил бокал с пивом,

– написали свидетели.

Также очевидцы добавили, что ребенка пытались спасти примерно 40 минут. Все это время вокруг была толпа детей, которые за всем наблюдали.

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