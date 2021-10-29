С семьей подозреваемого женщина не знакома, говорит, видела их только в СМИ. Однако Анастасия говорит, очевидно, что это не бедные люди.

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Дочь погибшего надеется на справедливое расследование

Носова говорит, что разобраться, кто был за рулем, должно следствие.

Я не находилась в момент аварии в автомобиле, чтобы об этом утверждать на 100%. Пожалуй, пока никто об этом утверждать не может. Это работа следствия. Я надеюсь, что она будет проведена правильно и качественно,

– отметила Анастасия.

Что касается состояния семьи подозреваемого, то женщина заметила, что она в 16 лет на Infiniti не ездила, а зарабатывала на одежду и обувь, так что финансовые возможности у семьи подростка – немалые.

Анастасия исключает возможность, что дело уладят деньгами

Анастасия заверила, что исключает возможность, что дело могут "замять" с помощью денег, ведь ее отца не вернуть ни за какую сумму.

Пусть мне отца вернут! Вы имеете в виду предложение для нас денег, чтобы приостановить процесс? Это вообще неактуально в системе моих ценностей,

– сказала дочь погибшего.

Это важно! Анастасия Носова отметила, что ей родные подозреваемого не приносили извинения, а также никаких предложений о помощи не поступало.

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Семья Носовых уже выбрала адвоката

Семья Носовых уже выбрала адвоката, защищающего их интересы в суде. Как сообщает Depo, защитником стал депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

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