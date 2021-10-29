Родители подростка даже не извинились, – дочь погибшего в ДТП в Харькове
Источник:Главком
Дочь погибшего в аварии в Харькове Игоря Носова сообщила, что родители подростка не попросили у нее прощения. Анастасия надеется на справедливое расследование и суд.
С семьей подозреваемого женщина не знакома, говорит, видела их только в СМИ. Однако Анастасия говорит, очевидно, что это не бедные люди.
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Дочь погибшего надеется на справедливое расследование
Носова говорит, что разобраться, кто был за рулем, должно следствие.
Я не находилась в момент аварии в автомобиле, чтобы об этом утверждать на 100%. Пожалуй, пока никто об этом утверждать не может. Это работа следствия. Я надеюсь, что она будет проведена правильно и качественно,
– отметила Анастасия.
Что касается состояния семьи подозреваемого, то женщина заметила, что она в 16 лет на Infiniti не ездила, а зарабатывала на одежду и обувь, так что финансовые возможности у семьи подростка – немалые.
Анастасия исключает возможность, что дело уладят деньгами
Анастасия заверила, что исключает возможность, что дело могут "замять" с помощью денег, ведь ее отца не вернуть ни за какую сумму.
Пусть мне отца вернут! Вы имеете в виду предложение для нас денег, чтобы приостановить процесс? Это вообще неактуально в системе моих ценностей,
– сказала дочь погибшего.
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Семья Носовых уже выбрала адвоката
Семья Носовых уже выбрала адвоката, защищающего их интересы в суде. Как сообщает Depo, защитником стал депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.
Что известно о резонансном ДТП с Infiniti
- 26 октября в Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло жуткое ДТП.
- Infiniti на огромной скорости пролетела на красный свет и снесла Chevrolet.
- Водитель легковушки погиб на месте.
- Пассажиров Infiniti госпитализировали.
- Подозрение объявили 16-летнему парню, который, вероятно, был за рулем. У подростка уже раньше были проблемы с законом.
- 28 октября суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
- Сначала парень говорил, что не помнит, был ли за рулем, а потом оправдывался неисправным автомобилем.