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Родители больше не будут просителями, – эксперт о новых правилах приема в 1 класс

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Первоклассников больше не будут экзаменировать
Первоклассников больше не будут экзаменировать / 24 Канал

Новый порядок приема в 1 класс не ограничивает выбор школ, а дает право родителям иметь гарантированное место в школе, ближайшей к их дому.

Именно это в комментарии сайту "24" подчеркнула сопредседатель ОО "Родители SOS" Елена Бондаренко.

Эксперт напомнила, что такое право родители имели до сих пор, но оно игнорировалось. Но новый порядок совсем не ограничивает право родителей выбирать любую школу в городе, своем или другом, в любом конце страны.

Читайте подробнее: Новые правила зачисления в 1 класс-2018: что следует знать

"Разница в том, как будут отбираться эти дети. Раньше это были конкурсы. Мы переводили всю ответственность за поступление в школу на детей – как они умеют говорить, считать, сколько денег родители вложили в их подготовку. Фактически ребенок приходил в первый класс, уже пройдя программу и второго, и третьего. Определенную роль в поступлении в школу играла и возможность родителей заплатить взносы. Таким образом отбирали не только лучше подготовленных детей, но и более платежеспособных родителей. Теперь отбор будет происходить чисто по жребию", – пояснила Бондаренко.

Эксперт акцентировала – главное, что меняет этот порядок – родители приходят в школу не просителями "возьмите, пожалуйста, мы ребенка подготовили, мы и деньги заплатим", исключаются эти зависимые отношения. Когда родители по месту регистрации обращаются – их обязаны взять. По результатам жеребьевки – так же родителям не надо будет унижаться, как оно выпало – так и будет.

Читайте подробнее в публикации: Проблемы вступления в 1 класс: разъяснения экспертов

 

Теги: Дети Новости Украины Новости политики Образование Реформа образования
Источник: 24 Канал
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