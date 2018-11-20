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      Родители ребенка, погибшего в результате отравления в лагере, пришли на протест в Генпрокуратуру

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      Родные 8-летней Маргариты Лукашук, которая умерла в сентябре в результате отравления в летнем лагере "Славутич", пришли в генпрокуратуру и требуют найти и наказать виновных в трагедии.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      По ее словам, родители девочки уверены: если бы их Марго вовремя оказали помощь, то ее удалось бы спасти.

      Маргарита Лукашук
      8-летняя Маргарита Лукашук погибла в результате отравления в летнем лагере

      "Хочется, чтобы победила справедливость. Эта трагедия произошла еще в июле, с тех пор в ее расследовании ничего не изменилось. Не сделаны даже элементарные вещи", – отметил Ярослав Лукашук, отец Маргариты.

      Маргарита Лукашук
      Протест возле генпрокуратуры

      Чтобы напомнить об этом деле, вместе с родными девочки в генпрокуратуру пришли и неравнодушные к трагедии киевляне, сообщила корреспондентка.

      По словам журналистки, родители Марго ждали больше часа в приемной генпрокуратуры, чтобы поговорить о ходе расследования с кем-то из чиновников. В конце концов, к ним все же вышли ответственные лица, но, по словам адвоката семьи, даже прокурор области не ориентируется в этом деле.

      Маргарита Лукашук
      Родители девочки требуют наказать виновных

      Родные погибшей будут добиваться встречи с генпрокурором, чтобы дело наконец сдвинулось с места.

      Видео: общение родителей Маргариты с работниками прокуратуры

      Напомним, 2 июля на Киевщине в частном детском лагере "Славутич" произошло массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому. А уже 12 сентября в больнице "Охматдет" умерла 8-летняя девочка Маргарита, которая несколько месяцев пролежала в коме.

      Теги: Новости Украины Расследования Новости Киева отравление Прокуратура Киева
      Источник: 24 канал
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