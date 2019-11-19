Родители с травмами, а сын повешен: в Запорожье обнаружили мертвыми целую семью

19 ноября полиция обнаружила в квартире на улице Ладожской мертвыми целую семью. О том, что с семьей могло что-то произойти в полицию сообщила сестра умершей.

На телах 58-летней женщины и 60-летнего мужчины нашли повреждения. Как сообщают в пресс-службе Запорожской полиции, тревогу забила сестра умершей, которая с субботы не могла дозвониться родственникам.

Читайте также: Среди домов в Днепре взорвалась граната: местные жители обнаружили труп мужчины

25-летнего сына умерших нашли в той же квартире повешенным. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах умерли все трое.