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      Родители с травмами, а сын повешен: в Запорожье обнаружили мертвыми целую семью

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      В Запорожье нашли мертвыми целую семью / ternograd.te.ua

      19 ноября полиция обнаружила в квартире на улице Ладожской мертвыми целую семью. О том, что с семьей могло что-то произойти в полицию сообщила сестра умершей.

      На телах 58-летней женщины и 60-летнего мужчины нашли повреждения. Как сообщают в пресс-службе Запорожской полиции, тревогу забила сестра умершей, которая с субботы не могла дозвониться родственникам.

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      25-летнего сына умерших нашли в той же квартире повешенным. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах умерли все трое.

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      Теги: Жертвы Новости Запорожья Криминал
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