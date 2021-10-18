Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым

В Кривом Роге в понедельник, 18 октября, нашли тело Андрея Павлова. Он был родным братом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Первыми о смерти Павлова-младшего сообщили местные СМИ. Они заявили, что тело мужчины обнаружил его друг около 16:30. Причину смерти пока не разглашают.

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По данным СМИ, еще утром 18 октября мужчину видели живым. В то же время накануне он жаловался на плохое самочувствие.

Тело Павлова-младшего нашли в Кривом Роге / Алексей Таймурзин

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