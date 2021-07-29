"Я вымыла ей ручки": родные убитой Мирославы Третьяк рассказали о последних часах ее жизни

Родные 6-летней Мирославы Третьяк рассказали о последних часах жизни девочки. Она резвилась на улице, ела персики и каталась на велосипеде.

Маленькая Мирослава вместе с родителями жила на 2 этаже двухэтажного дома. Богдан Ф. – подозреваемый в убийстве – жил этажом ниже.

Заметьте Во всем признался: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк

Татьяна Третьяк, мама Мирославы, рассказала, что ее дочь была знакома с 13-летним подростком, которого подозревают в ее убийстве. Парень часто играл во дворе с детьми. Среди них была Мирослава и ее подруга – Вика.

Я даже говорила его матери, чтобы сказала ему играть отдельно, ведь они в разной возрастной категории,

– рассказала Татьяна.

В день трагедии Богдан Ф. также присоединился к детским развлечениям. Впоследствии Мирослава прибежала домой и пожаловалась, что подросток ее оскорблял. В частности, толкал ее и выбросил обруч в виде рожек.

Татьяна посоветовала дочьке просто уйти оттуда. Женщина пообещала, что позже поговорит с мамой Богдана Ф. Мирослава взяла велосипед и пошла играть на улицу.

"Через час она пришла, я вымыла ей ручки, она взяла 2 персика и снова побежала к Вике. Она долго не возвращалась", – вспомнила Татьяна.

Что происходило в последние часы

Впоследствии Вика сама пришла к подруге и спросила, "Мира будет гулять". Тогда же девочка рассказала, что Мирослава ушла куда-то с Богданом Ф.

Родным девочки удалось выясниться, что подросток повел ее в сторону бывшей пекарни. Больше живой Мирославу не видели.

Через некоторое время родители Мирославы нашли Богдана Ф. Парень рассказал, что они с Мирославой разошлись в разные стороны.

Искали девочку правоохранители, волонтеры и неравнодушные местные жители.

Тело Мирославы обнаружили в тот же день. Дедушка убитой рассказал: "во время поиска, люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что произошло худшее".

Убийство Мирославы Третьяк: главное