Родные Деми Ловато подготовили для нее неожиданный ультиматум, – СМИ

Популярная певица Деми Ловато после выписки из госпиталя столкнется с ультиматумом своих близких. Родные будут настаивать, чтобы артистка прошла курс реабилитации.

25 июля все западные СМИ взорвались новостью: певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки наркотиками. По информации инсайдеров, жизнь звезды спас антидот, который медики ввели сразу после госпитализации. Во время лечения артистка получила осложнения, типичные для передозировки: она страдала от высокой температуры и тошноты.

Сейчас жизни Деми Ловато ничего не угрожает, а врачи готовы к 10 августа выписать ее из госпиталя. Однако, по информации TMZ, звезду будет ждать неприятный "сюрприз" от родных. Друзья и родственники будут требовать, чтобы Деми прошла курс лечения от наркозависимости. Если же певица откажется это делать – все ее близкие отрекутся от звезды и будут игнорировать ее.

Она может умереть, если этого не сделает, и это уже не будет на нашей совести, поскольку мы пытались помочь,

– объяснили свое решение инсайдеры.

Однако решение остается за Деми Ловато. Стоит отметить, что артистку уже пытались избавить от наркозависимости, однако она отказалась от помощи медиков. Теперь родные убеждены, что угроза смерти и осложнений испугали Деми Ловато, поэтому артистка все же согласится на их ультиматум.

К слову, Деми написала песню Sober в 2018 году, которую посвятила своей длительной борьбе с наркотической зависимостью.

Смотрите клип Деми Ловато на песню "Sober" (видео):