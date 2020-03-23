Родные помогают: 20 аппаратов искусственной вентиляции легких передадут в больницы Львова

Благотворительный Фонд Родные вместе с партнерами – компанией Avalon, ОККО Group и при поддержке медицинского центра Medicover, приобрели 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые передадут в больницы Львова и области в течение 12 дней.

Также фонд закупает 1800 защитных костюмов для медиков для борьбы с коронавирусом.

"Фонд Родные не может оставаться в стороне ситуации, которая сейчас в Украине и мире. Именно поэтому мы приняли решение, что кроме основной деятельности фонда, мы будем направлять наши силы на помощь больницам и медикам в борьбе с COVID-19 и призываем всех неравнодушных присоединиться к нашей инициативе.

Верим, что объединив усилия нашей команды и партнеров, мы убережем жизни и здоровье многих украинцев", – Юрий Федоров, основатель фонда Родные.

Родные – благотворительный фонд, который работает в Украине с 2012 года и продолжает историю фонда Диакония. На протяжении лет фонд воплощает проекты поддержки детей и семей из уязвимых категорий населения, занимается поддержкой двух детских домов семейного типа во Львове, проводит профориентационные программы, образовательные программы для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Обеспечивает консультационное и образовательное сопровождение для взрослых, в том числе усыновителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа и приемных семей.

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Контактные телефоны 097 67 24 157 и 067 654 87 41.