В Харькове в результате несчастного случая 27 июля задохнулись четверо коммунальщиков. Фонд соцстрахования сообщил, что семьям погибших выплатят компенсации, и призвал работодателей принять меры, чтобы избежать схожих трагедий.

Родственники, умерших в результате несчастного случая, застрахованных лиц, получат страховые выплаты, сообщили в Фонде социального страхования.

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Сейчас сумма компенсации неизвестна. Впрочем минимальная ежемесячная сумма не может быть меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Сейчас это 2 тысячи 118 гривен. В то же время он не может превышать 10 прожиточных минимумов – 21 тысячи 180 гривен.

Также в Фонде соцстрахования рассказали о результатах анализа тел погибших. Он показал основные причины смерти:

отсутствие средств индивидуальной защиты, неудовлетворительное состояние вентиляционных систем в канализационной насосной станции;

неудовлетворительная организация проведения ремонтных и аварийных работ на водопроводных и канализационных сооружениях, в том числе допуск работников без проведения соответствующего обучения по вопросам охраны труда, без оформления наряда-допуска;

невыполнение требований инструкций по охране труда и выполнение работ с грубыми нарушениями требований безопасности труда.

Мы обращаемся ко всем работодателям и предпринимателям, которые используют наемный труд. Требуем обеспечить безопасное выполнение работ по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, коллекторов и колодцев,

– отметили в Фонде соцстрахования.

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