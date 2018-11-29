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      Родственники Насирова хотят возвести элитную недвижимость вокруг Софийского собора: скандал

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      В Киеве художники и активисты объединились, чтобы защитить дома вокруг Софийского собора. Дома в частной собственности, а на их месте скоро возведут элитную недвижимость, убеждены они. Более того, строить их будут родственники действующего нардепа и экс-главы Государственной фискальной службы.

      Дом возле Софии Киевской городские власти продавали кусками начиная с 2007 года. Допродавали уже под председательством Виталия Кличко в 2015 году, мол, чтобы наполнить бюджет. Активисты убеждены, что владельцы готовятся застроить территорию.

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      С балкона дома, который 10 лет назад городские власти отдали застройщикам, видно Софию Киевскую. Собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По законам международной организации, строить что-либо в буферной охранной зоне – запрещено.

      софіївський собор
      Активисты защищают дома вокруг Софийского собора

      Львиная часть дома принадлежит ООО "Рейтерс" и ООО "Георгиевский резиденс". Эти фирмы пополам делят тесть экс-главы ДФС Романа Насирова – Александр Глимбовский и сестра Олеся Довгого Оксана Гуляева.

      насірова
      Александр Глимбовский

      Территория будет использована для строительства многоэтажек или возможно гостиничного комплекса, поскольку компания, которая сейчас незаконно приобрела в собственность земельный участок по указанному адресу, занимается именно строительством отелей и недвижимости,
      – рассказал юрист художественного объединения Вещественное доказательство Сергей Стерненко.

      Соседний дом, в собственности других 2 фирм связанных со строительным бизнесом – Dokas и "Глобал Инвест". Летом художники обратились за помощью к активистам. Они 2 года назад построили здесь культурное пространство: арендовали дом, организовали мастерские и галереи. Договор аренды действует до конца года 2018 года. Но, говорят, выселять их начали с лета. А несколько недель назад пытались выставить за дверь с помощью подставной новой арендатора. По их словам, теперь уже их культурное пространство в форме протеста против застройки в центре Киева.

      Одна из совладельцев здания, где расположено "Вещественное доказательство" Оксана Гуляева вероятную застройку отрицает. В то же время, сам Олесь Довгий, во времена распродажи имущества был секретарем Киевского горсовета, комментировать нам ситуацию не стал. Отказался от комментария и Роман Насиров.

      Софіївський собор
      Дом, который Киевский городской совет отдал застройщикам

      Ни в городском совете, ни в горадминистрации не ответил есть ли у них уже проект застройки, или реконструкции зданий на Рейтарской. В то же время, в СМИ появился ответ КГГА, что владельцы с такими предложениями к городской власти пока не обращались. А городской глава отметил, что о скандале вообще не слышал.

      Киевская городская власть должна принять решение и проголосовать, а не делать вид, что помещение не украли, а застройка не планируется,
      – заявил активист Назарий Кравченко.

      Между тем, в прокуратуре дело о покупке дома в 35 раз дешевле реальной стоимости расследуют уже 6 лет. Напомним, 2 года назад София Киевская уже была под угрозой потери статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Так как вокруг нее не сохраняется исторический ореол и появляются новые застройки.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости ЮНЕСКО Новости Киева Новости недвижимости Украины Собор скандальные застройки протесты Роман Насиров Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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