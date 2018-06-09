Родственники жертв МН17 возложили красные розы на 298 белых кресел под посольством России: фото

Родственники жертв малазийского самолета, который сбили россияне в июле 2014 года, провели бесшумный протест перед посольством России в Гааге.

Об этом сообщил сайт BBC.

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Сначала просто пустые кресла были размещены на газоне возле посольства России. Они символизировали 196 граждан Голландии и 102 других людей, которые погибли 17 июля 2014 года.

Молчаливый протест с 298 креслами под посольством России в Гааге

Позже на них положили яркие красные розы. А на табличке перед креслами написано: "Justice for MH17" ( Справедливость для MH17).

Протест родственников жертв МН17 перед посольством РФ

Напомним, в мае этого года голландская команда следователей заявила, что ракета вылетела из подразделения, расположенного на западе России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.