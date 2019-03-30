Рогозин "сошел с ума" вслед за Путиным и тоже заговорил на украинском

Глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, возможно, думает на украинском. Об этом может свидетельствовать тот факт, что господин Рогозин именно на украинском языке ответил на замечание на своей странице в Twitter. Замечание, к слову, написано на русском.

Дмитрий Рогозин в пятницу, 29 марта, опубликовал в своем Twitter фотографии нового самолета Ту-204-300. Самолета, который должен перевозить российских космонавтов.

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И вот фото салона самолета вызвало ряд возмущенных комментариев у пользователей соцсетей.



Немного купе, немного плацкарт, но на самом деле – самолет для космонавтов (они же неприхотливые)

Один из комментаторов заметил: "космонавты же тоже люди, нуждаются в комфорте. А тут – симбиоз советского купейного вагона и самолета. При этом цена его, очевидно, астрономическая".



Пользователи соцсетей не могли не заметить, что фото самолета выглядят подозрительно

Другой комментатор прямо спросил, почему внутри салона самолета – "такое убожество".



И тут Рогозина прорвало на украинский

И вдруг Дмитрий Рогозин ответил на украинском: "Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов". Ошибка в слове "для" (в оригинале – "доя") может свидетельствовать о спешке и значительном раздражении автора статьи. Хотя может и свидетельствовать лишь о том, что обучение господина Рогозина украинскому проходит несколько сложнее, чем ему бы хотелось.

Пожелаем ему успехов в этом благородном деле!

Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С.П.Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2019 г.

К слову, недавно 24 канал писал и о попытке говорить на украинском самого Владимира Путина. Президент России во время визита в оккупированный Крыму отметился грубыми заявлениями относительно украинской власти. Во время такой речи глава Кремля решил продемонстрировать и знание украинского языка. Правда, его хватало только на фразу "З глузду з’їхав чи шо".



Владимир Путин и Дмитрий Рогозин составляют план изучения украинского языка