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Рогозина готовятся пускать в расход

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Рогозин
Рогозин / Спутник

Большого любителя прыжков на батуте и стендовой стрельбы с двух рук в пятку, а по совместительству заместителя председателя правительства Российской Федерации...

Председателя коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации, наблюдательного совета Государственной корпорации "Роскосмос", наблюдательного совета фонда перспективных исследований, морской коллегии при правительстве РФ, государственной комиссии по вопросам развития Арктики, государственной пограничной комиссии, комиссии по экспортному контролю РФ, попечительского совета Российского военно-исторического общества, Дмитрия Рогозина будут пускать в расход.

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Вдохнули? Выдохнули? А теперь все по порядку.

Для начала, напомню, что гособорнзаказ до 2027 года в ВС РФ составляет ни много ни мало, а рекордные 22 триллиона рублей. Деньги не малые, но как видите по титулам Димы Рогозина, все, что ниже прыжков на батуте и стрельбы по пяткам относится именно к категории распределения средств в сфере ВПК.

По сути, Дмитрий Олегович находится на перекрестке, через который идет денежный трафик на перевооружение и закупки в МО РФ. А это кое-кого очень сильно не устраивает, а именно – Сергея Кужугетовича.

На данный момент Шойгу уже избавился от бюджетного кровососа Евгения Пригожина, более известного как "повар Путина". Далее МО будет пускать под нож Дмитрия Рогозина, которого топить куда проще, чем таких серых кардиналов как "повар".

Дело в том, что я довольно много пишу о проблемах российского ВПК и мне прекрасно известно, как затягиваются сроки сдачи в строй военных кораблей, как ныряют ниже горизонта самолеты и падают ракеты не на лунный пейзаж, а на сарай бабы Марфы под Саратовом.

Между тем, в последнее время активизировались и российские СМИ, прессующие "высокотехнологичные" разработки подшефных Рогозину контор. То водопроводные трубы в суперсовременном лазере заметят, то не станут скрывать возмущение Азербайджана низкокачественным оружием из РФ.

Собственно, провалы в работе не скрываются и выносятся на всеобщее обозрение, что очень устаревает Кужугетовича, которому нужен свой человек на трафике и что устраивает главного покровителя Рогозина – Сергея Чемезова, который больше заинтересован в представлении своих интересов в лице Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли.

Таким образом, с интересом наблюдаем за тем, как космонавта всех времен и народов в ближайшее время начнут рвать.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Коррупция Новости политики Новости России Деньги Публикации Владимир Путин
Источник: Злой Одессит
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