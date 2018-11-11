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      Роковая женщина: Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ на встрече в Катаре

      70 Читати новину українською
      Дженнифер Лопес
      Дженнифер Лопес / Instagram

      Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая посетила Катар, каждым своим выходом все больше поражает поклонников. 49-летняя звезда может похвастаться не только отличной фигурой, но и отличным стилем.

      Для выхода в столице Катара, Дженнифер продемонстрировала стильный look, вдохновив мировых модниц на новые эксперименты в образах. Новый снимок Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Лопес позирует в гольфе винного цвета и шляпе в тон с белой лентой. Свой look певица дополнила белыми брюками с завышенной талией и геометрической маленькой сумкой. На лице звезды – яркая насыщенно-красная помада и солнцезащитные очки.

      "Еду домой, спасибо каждому, кто совершил нашу поездку в Катар", – сообщила сторонникам Джей Ло.

      Поклонники в сети остались в восторге от последнего фото Дженнифер и засыпали ее комплиментами в комментариях. "Выглядишь потрясающе", "Ты сейчас в лучшей форме за свою жизнь", – пишут пользователи.

      Дженніфер Лопес
      Дженнифер Лопес / Instagram

       

      Теги: LifeStyle Катар Музыка Дженнифер Лопес
      Источник: 24 канал
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