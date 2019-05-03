Трагедії 2 травня в Одесі: висока ціна не усвідомлена повноцінно

Зранку 2 травня 2014 року ми готувались охороняти марш за єдину Україну.

Ми зібрались біля головного корпусу Одеського національного університету. Вже тоді ми знали про підготовки силового крила Антимайдану. Ми прийняли рішення взяти з собою щити і рушили на Соборну площу, де вже почали збиратись люди.

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Коли ми отримали підтвердження, що озброєні антимайданівці рухаються до Соборної площі, ми почали готуватись дати їм бій. Задачею було закрити їх на вулиці Грецькій і не пустити на Соборну площу.

Перша година протистояння на Грецькій пройшла під акомпанемент звуків вибухопакетів, якими нас закидували.

Перші зіткнення, перші поранені

На другу годину протистояння стало більше позиційним, вибухи вщухли. Очевидно, що ставка була зроблена на те, що вдасться розпорошити проукраїнський марш, як це було зроблено напередодні в Донецьку. Ми прийняли рішення обійти їх і вдарити з боку вулиці Буніна.

Коли колона пройшла Олександрівський проспект, з-за рогу (Буніна\Олександрівський) випірнула друга силова група Антимайдану, яка бігла на допомогу першій групі. Ми погнали їх по Олександрівському проспекту, частину затримали.

Третя година протистояння. Перші вбиті

Вдарити зі сторони провулку віце-адмірала Жукова не вийшло через щільне загородження екіпірованої міліції. Після нетривалих зіткнень в провулку, ми зайшли з іншого боку Грецької і вдарили з тилу. Впродовж години вдалось розбити антимайданівців. Частина розбіглась, частину вдалось затримати, частина забарикадувалась в ТРЦ "Афіни" і взяли заручників.

Наступну годину ми витягували сепаратистів з "Афін". Вони вже були деморалізовані і розбиті. Завдання було доставити їх до автозаків, щоб до них не дістались люди, які вже знали про вбитих і були готові просто розірвати сепаратистів. Ми хотіли справедливого покарання для них. Ми не могли уявити, що більшість із них вже 4 травня з ганебно випустить з міського відділку міліції.

Зібравши всіх, хто ще міг іти, ми рушили на Куликове поле. Будинок профспілок палав. Всі хто міг – допомагали рятувати людей з палаючої будівлі.

В той день все могло бути інакше.

Висока ціна не усвідомлена повноцінно. Ціна вільного європейського міста.

Автор: Віталій Устименко

Джерело: Facebook

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