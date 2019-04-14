Ролики с Зеленским, кокаином и грузовиком да борды с Путиным: Порошенко очертил свою позицию

Президент Петр Порошенко во время дебатов на "Олимпийском", на которые так и не прибыл кандидат в президенты Владимир Зеленский, в очередной раз отверг все обвинения в свою сторону от своего оппонента. Поэтому присутствующие на мероприятии не услышали конкретных ответов, а лишь то, что "Украина нуждается в сильном президенте", которым Порошенко себя позиционирует.

На этой неделе в сети распространили ролики, на которых на кандидата в президенты Владимира Зеленского высыпают кокаин и его сбивает грузовик. Штаб Зеленского настаивает, что за этим стоит команда действующего гаранта, который является оппонентом лидера "Квартала 95" на выборах.

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То, что начало происходить во втором туре – это "трэш", с которым Украина еще не сталкивалась никогда. Когда в роликах оппонента сбивает КамАЗ, то это – за гранью здравого смысла, моральных ограничений и барьеров, которые могут переступать люди,

– сказал политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков в эфире 24 канала.

Ролики против Зеленского с кокаином и грузовиком: смотрите видео

Зато в команде Порошенко все обвинения в свой адрес опровергают, убеждая, что к этому они не имеют никакого отношения.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", – говорится в их сообщении.

Во время дебатов на НСК "Олимпийский", на которые так и не прибыл Зеленский, заявил, что 80% возгласов и негативной информации в СМИ было посвящено Петру Порошенко и лишь 20% – другому кандидату.

"Счастлив ли я от этого? Нет. Была ли это правдивая информация? В основном – нет, но должны ли мы в связи с этим сворачивать свободу слова? Нет, потому что это признак демократической страны", – подчеркнул гарант.

Что касается роликов, которые распространяют в сети, он в очередной раз назвал Зеленского виртуальным кандидатом и призвал его прийти с ним на дебаты.

"Я не хочу мериться роликами, я – категорический противник виртуальной кампании, и для того, чтобы народное творчество того или иного кандидата или того или иного креативного агентства придержало свой пыл, есть единственный инструмент – дебаты. Приди, скажи и ответь, и все закончится", – подчеркнул Порошенко.

Также украинский лидер утверждает, что никогда не называл кандидата Владимира Зеленского наркозависимым.

"Позиция моя о возможных обвинениях в наркозависимости. У меня нет никаких доказательств, подтверждающих, что Зеленский – наркоман, и никогда его так не называл. Я трижды это подчеркивал и подчеркиваю это", – сказал он.

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Что касается бордов с Путиным, Порошенко, несмотря на то, что значительная часть украинцев возмутилась из-за того, что их приравняли к путинистам, вновь отверг все обвинения в свой адрес.

Я отдельно хочу отметить. Я отнюдь не говорю, не говорил и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским. Это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, является его мечтой, и поэтому страна Украина нуждается в сильном президенте,

– заявил действующий украинский президент.

По его словам, Путин намеренно подвесил вопрос освобождения заложников и военных, поскольку ждет выборов, чтобы "поменялся Порошенко". Также он заявил, что эти борды показывают лишь одно, то есть, что Порошенко и его команда не дадут Путину ни одного шанса на успех.

Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?

После голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места, которые заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Также Зеленский предложил, что каждый из участников дебатов должен сдать анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как здесь нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко во второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.



11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялась словесная перепалка в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы вновь призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен был встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макроном, но опять порознь. Поррошенко со своим фарнцузьким коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский – "о жизни, о главном".



14 апреля дебаты на "Олимпийском" все же состоялись, однако на них присутствовал лишь Порошенко. Зато в команде Зеленского отмечали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00 – в последнюю пятницу перед вторым туром.



Согласно закону, дебаты должны пройти 19 апреля – последняя пятница перед голосованием. В то же время они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут и их проводят в студии (комнате) национального вещателя, которым является Общественное. Правда, при таких условиях затраты на мероприятие идут из государственного бюджета.



Существуют три формата, в которых могут пройти дебаты – с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в них обоим кандидатам ничего не грозит.



Как проголосовали за каждого из кандидатов в первом туре