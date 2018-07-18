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Rolls-Royce разрабатывает роботов-тараканов, которые будут осматривать двигатели

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Роботы-тараканы
Роботы-тараканы / cnbc.com

Британская компания Rolls-Royce работает над разработкой миниатюрных роботов-тараканов. Эти машины будут осматривать авиационные двигатели, которые разрабатывает компания.

Об этом сообщает cnbc.com.

Как пояснили в компании, использование этих роботов позволит повысить качество обслуживания, ускорив проверку. При этом поломку можно будет устранить, не снимая двигатель.

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Rolls-Royce занимается разработкой совместно со специалистами из Гарвардского университета и Университета Ноттингема. Интересно, что снаружи работы будут напоминать тараканов. Инженеры планируют установить на роботов камеры и уменьшить их до размера 15 миллиметров. По прогнозам, разработка продлится около 8 лет.

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Теги: Техно робототехника Rolls-Royce Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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