Рома - Шахтер: кого украинцы видят победителем матча 1/8 Лиги чемпионов

Сайт "24" провел опрос читателей о победителе матча 1/8 Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер", который состоится 13 марта на "Стадио Олимпико" в 21:45.

Участие в опросе принял 2191 читатель. Наибольшее количество из них склонно считать, что победит "Шахтер". Таких — 944 читателя, или 42% от всех, кто принял участие в опросе.

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За ничью, которая все равно выводит "горняков" в 1/4 Лиги чемпионов, проголосовало 513 человек или 23% опрошенных.

В том, что "Шахтер" проиграет в этом матче, в целом убежден 691 читатель. Однако за победу "Ромы" проголосовал 331 читатель (15% опрошенных), в то время как за победу "Ромы", но проход в четвертьфинал "Шахтера" — 360 читателей (16% опрошенных).

Еще 40 человек оставили свои варианты ответов.

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