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      Рома - Наполи: где смотреть онлайн

      46 Читати новину українською
      Рома - Наполи смотреть онлайн
      Рома - Наполи смотреть онлайн

      Центральным матчем тура в чемпионате Италии станет противостояние "Наполи" против "Ромы". Матч можно будет посмотреть на стадионе, по телевидению, а также онлайн.

      Матч "Наполи" – "Рома" будет доступен для просмотра на канале "Футбол 2". Трансляция на канале начнется в 21:25, сам матч – в 21:30.

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      Также матч "Наполи" – "Рома" смотреть онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что для доступа к трансляции следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр видео матчей на сайте платный – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или 69 гривен за месячный абонемент.

      Текстовая онлайн-трансляция будет на сайте "Футбол 24". Обзор матча и видео голов на 24 канале.

      Напомним, матч "Наполи" – "Рома" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало матча в 21:30.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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