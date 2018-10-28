Центральным матчем тура в чемпионате Италии станет противостояние "Наполи" против "Ромы". Матч можно будет посмотреть на стадионе, по телевидению, а также онлайн.

Матч "Наполи" – "Рома" будет доступен для просмотра на канале "Футбол 2". Трансляция на канале начнется в 21:25, сам матч – в 21:30.

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Также матч "Наполи" – "Рома" смотреть онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что для доступа к трансляции следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр видео матчей на сайте платный – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или 69 гривен за месячный абонемент.

Текстовая онлайн-трансляция будет на сайте "Футбол 24". Обзор матча и видео голов на 24 канале.

Напомним, матч "Наполи" – "Рома" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало матча в 21:30.

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