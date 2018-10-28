10:12
28 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Наполи – Рома: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

      20 Читати новину українською
      Наполи – Рома прогноз букмекеров
      Наполи – Рома прогноз букмекеров

      Одним из футбольных топ-матчей выходных станет встреча "Наполи" и "Ромы" в чемпионате Италии. Букмекеры дали свой прогноз на этот топ-матч.

      Стоит отметить, что все букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Так, в William Hill на победу "Наполи" принимают с коэффициентом 1,65, в то время как на победу "Ромы" коэффициент составляет 5,25. Ничья в матче – 4,00.

      Читайте также: Барселона – Реал: прогноз букмекеров на матч

      Эксперты PariMatch победу "Наполи" оценили коэффициентом 1,61. Коэффициент 5,20 на то, что победит "Рома". Ничейный результат – 4,40.

      Самый высокий коэффициент на победу римлян в Marathon bet. Они на победу "Ромы" принимают с коэффициентом 5,45. Победа "Наполи" оценена в 1,65. Ничья – 4,25.

      "Фаворит спорт" на победу "Наполи" принимает с коэффициентом 1,62, победу "Ромы" – 5,25, ничью – 4,25.

      Напомним, матч "Наполи" – "Рома" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало встречи в 21:30.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      сегодня , 08:40 Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      Блог Медіа
      Украинский боксер Деревянченко не сумел выиграть титул чемпиона мира по версии IBF
      сегодня , 07:56 Украинский боксер Деревянченко не сумел выиграть титул чемпиона мира по версии IBF
      Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      27 октября , 22:00 Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      Наталія Лебідь
      Как легче пережить переход на зимнее время: важные советы
      27 октября , 20:45 Как легче пережить переход на зимнее время: важные советы
      Анна Косинська 12 2721
      Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      27 октября , 19:00 Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      Ольга Черненко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук