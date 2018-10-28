Одним из футбольных топ-матчей выходных станет встреча "Наполи" и "Ромы" в чемпионате Италии. Букмекеры дали свой прогноз на этот топ-матч.

Стоит отметить, что все букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Так, в William Hill на победу "Наполи" принимают с коэффициентом 1,65, в то время как на победу "Ромы" коэффициент составляет 5,25. Ничья в матче – 4,00.

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Эксперты PariMatch победу "Наполи" оценили коэффициентом 1,61. Коэффициент 5,20 на то, что победит "Рома". Ничейный результат – 4,40.

Самый высокий коэффициент на победу римлян в Marathon bet. Они на победу "Ромы" принимают с коэффициентом 5,45. Победа "Наполи" оценена в 1,65. Ничья – 4,25.

"Фаворит спорт" на победу "Наполи" принимает с коэффициентом 1,62, победу "Ромы" – 5,25, ничью – 4,25.

Напомним, матч "Наполи" – "Рома" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало встречи в 21:30.