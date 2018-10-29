Одним из центральных матчей 10 тура чемпионата Италии стало противостояние "Наполи" и "Ромы". Однако если первые борются за чемпионство, то римляне пока в середине турнирной таблицы.

Несмотря на это, именно гости первыми открыли счет в матче. Эль-Шаарави воспользовался ошибкой защитников "Наполи" и пробил мимо вратаря. Кулибали выбивал мяч уже за линии ворот.

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Еще до забитого мяча, и вскоре после него хозяева усилили давление на ворота соперников. Всего за матч они нанесли 18 ударов в сторону ворот "Ромы", но только шесть из них летели в створ.

Кроме того, команда дважды забивала в этой игре, и каждый раз взятие ворот отменялось из-за офсайда. Пока на 90-й минуте Мартинес было не сравнял счет в матче по правилам, воспользовавшись тем, что мяч отлетел к нему после неудачной попытки пробить Кальехона.

Наполи – Рома 1:1

Голи: Мертенс, 90 – Ель-Шаарави, 14

После этого матча "Наполи" остался на второй позиции. Отставание "партенопейцев" первого "Ювентуса" возросло до шести очков. При этом "Интер" и "Лацио" свой матч между собой еще не сыграли (игра запланирована на вечер понедельника, 29 октября). Первые отстают от "Наполи" на три очка, второй – на четыре. Поэтому в случае победы одна из команд может вплотную приблизиться к "Наполи". "Рома" же на восьмом месте.