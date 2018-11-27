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      Рома – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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      Рома – Реал смотреть онлайн
      Рома – Реал смотреть онлайн

      В среду, 28 ноября, итальянская "Рома" на собственном поле будет принимать испанский "Реал". Матч можно будет посмотреть и в Украине как по телевидению, так и онлайн.

      Показ матчей лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на них и будет показано противостояние "Рома" – "Реал".

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      Смотреть онлайн матч "Рома" – "Реал" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступный становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Рома" – "Реал" состоится в среду, 28 ноября. Начало встречи в 22:00.

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 канал
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