Рома – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 28 ноября, итальянская "Рома" на собственном поле будет принимать испанский "Реал". Матч можно будет посмотреть и в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Показ матчей лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на них и будет показано противостояние "Рома" – "Реал".

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Смотреть онлайн матч "Рома" – "Реал" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступный становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, матч "Рома" – "Реал" состоится в среду, 28 ноября. Начало встречи в 22:00.